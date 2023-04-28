Удар по многоэтажке в Умани: возросло количество жертв и пострадавших

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские военные ударили по многоэтажке в Умани. В результате обстрела погибли не менее шести человек.

О жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет 24 Канал.

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Шесть погибших и 17 пострадавших

Игорь Табурец рассказал, что по состоянию на 07:17 на месте российского удара продолжается спасательная операция. К сожалению, от действий оккупантов снова погибли мирные украинцы.

По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек,

– отметил глава ОВА.

Также он рассказал, что еще восемь человек получили травмы. Заметим, ранее Табурец сообщал о пяти пострадавших.

В полиции подтвердили, что по состоянию на 7:00 три человека погибли, еще восемь получили ранения. Правоохранители рассказали, что следственно-оперативные группы и криминалисты уже фиксируют очередное военное преступление России против гражданских и документируют последствия ракетного удара.

08:40 В МВД сообщили, что по состоянию на 08:30 в Умани количество жертв возросло до четырех.

Троих извлекли из-под завалов. Еще один человек умер в больнице,

– рассказал министр Игорь Клименко.

Также он добавил, что уже есть 17 пострадавших. Они получают медицинскую помощь. Удалось спасти троих детей.

Табурец сообщил, что количество жертв возросло до шести. Девять пострадавших находятся в больнице.

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Ранее в ОВА рассказали, что в Умани зафиксировали два попадания крылатых российских ракет. В частности, в многоэтажку и складские здания.