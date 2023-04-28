Удар по многоэтажке в Умани: возросло количество жертв и пострадавших
Источник:Игорь Табурец
В ночь на пятницу, 28 апреля, российские военные ударили по многоэтажке в Умани. В результате обстрела погибли не менее шести человек.
О жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет 24 Канал.
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Шесть погибших и 17 пострадавших
Игорь Табурец рассказал, что по состоянию на 07:17 на месте российского удара продолжается спасательная операция. К сожалению, от действий оккупантов снова погибли мирные украинцы.
По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек,
– отметил глава ОВА.
Также он рассказал, что еще восемь человек получили травмы. Заметим, ранее Табурец сообщал о пяти пострадавших.
В полиции подтвердили, что по состоянию на 7:00 три человека погибли, еще восемь получили ранения. Правоохранители рассказали, что следственно-оперативные группы и криминалисты уже фиксируют очередное военное преступление России против гражданских и документируют последствия ракетного удара.
08:40 В МВД сообщили, что по состоянию на 08:30 в Умани количество жертв возросло до четырех.
Троих извлекли из-под завалов. Еще один человек умер в больнице,
– рассказал министр Игорь Клименко.
Также он добавил, что уже есть 17 пострадавших. Они получают медицинскую помощь. Удалось спасти троих детей.09:02 Табурец сообщил, что количество жертв возросло до шести. Девять пострадавших находятся в больнице.
Смотрите также В результате атаки по Днепру погибли молодая женщина и 3-летний ребенокОбратите внимание! Ранее в ОВА рассказали, что в Умани зафиксировали два попадания крылатых российских ракет. В частности, в многоэтажку и складские здания.