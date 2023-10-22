Ракетный удар по многоэтажке: в Запорожье простились с двумя погибшими семьями

В ночь на 18 октября россияне выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в многоэтажный дом, унеся жизни 5 человек.

В Запорожье 22 октября состоялась церемония прощания с двумя семьями, погибшими в результате ракетного удара по многоэтажке.

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Тела искали двадцать часов

56-летний Александр и 54-летняя Лилия Клименко погибли в собственной спальне. Их квартира была полностью разрушена, уцелел только один порог. По словам их сына, тела родителей удалось отыскать только через 20 часов.

Погибший Александр Клименко работал арбитражным управляющим, его жена – врачом-терапевтом в одной из городских больниц. Когда началась война, женщина начала работать в медкомиссии в ТЦК. Коллеги вспоминают о ней как об очень добром человеке и хорошем специалисте с огромным опытом за плечами.

Племянник погибших, воюющий в Запорожье, рассказал, что оба часто помогали военным.

Признался в бомбоубежище

Другими жертвами очередного российского преступления стали молодые супруги 23-летний Даниил Коваленко и 20-летняя Диана Гайдукова. Парень был музыкантом, играл на гитаре, а его любимая работала администратором в кондитерской.

На момент ракетного удара по дому оба спали. Известно, что во время атаки в квартире также находились родители Даниила. Его отец получил контузию. Несмотря на это, он достал сына и даже пытался оказать ему помощь, однако спасти парня не удалось. Мать Даниила была госпитализирована.

Пара поженилась только в прошлом году осенью. Предложение Диане Даниил сделал в бомбоубежище.

Друзья Данила вспоминают о нем как о необычном человеке, улыбке компании, а Диане – веселой и жизнерадостной девушке.

Что известно о ракетных обстрелах Запорожья 18 октября