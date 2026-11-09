"Выигрывает время для ВСУ": аналитик указал на последствия удара по мосту в Ростовской области

Удар дронов по мосту через реку Миус в Ростовской области 8 ноября привел к перекрытию движения по трассе Р-280. Военный аналитик Александр Мусиенко пояснил, что эта атака позволяет выиграть важное время для Сил обороны на Юге.

В эфире 24 Канала военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что переправа является ключевой артерией, связывающей территорию России с временно оккупированными землями.

Как повреждение моста повлияет на логистику противника

По его словам, ограничение передвижения по трассе напрямую влияет на способность россиян поддерживать наступательные силы на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области.

Эксперт подчеркнул, что поражение сооружения является частью системной стратегии по срыву логистики оккупационных войск на юге Украины и в Крыму. Увеличение дальности ударов непосредственно в Ростовской области стало логическим результатом развития украинских беспилотников средней дальности.

Атака на такие объекты заставляет врага тратить время на ремонт или искать решения с помощью понтонных переправ. Но именно время имеет критическое значение, когда нужно приостановить передвижение резервов или вооружения врага,

– отметил аналитик.

Александр Мусиенко о поражении моста в Ростовской области: видео

Он также добавил, что любые перебои в снабжении противника автоматически создают новые тактические возможности для украинских защитников.

Пока у врага возникают перебои с логистическим обеспечением и он вынужден ехать в объезд, Силы обороны могут использовать эти временные промежутки в своих интересах – перегруппировать силы или провести собственные операции,

– резюмировал Александр Мусиенко.

Ранее украинские военные поразили мост через реку Миус с помощью дронов FP-2. После попадания спутниковые снимки подтвердили, что движение по переправе полностью остановлено.