"Виграє час для ЗСУ": аналітик вказав на наслідки удару по мосту в Ростовській області

Міст через Міус після удару дроном / Колаж 24 Каналу
Удар дронів по мосту через річку Міус у Ростовській області 8 листопада заблокував рух трасою Р-280. Військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив, що ця атака виграє важливий час для Сил оборони на Півдні.
В ефірі 24 Каналу військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що переправа є ключовою артерією для зв'язку території Росії з тимчасово окупованими землями.
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Як пошкодження мосту вплине на логістику ворога
За його словами, обмеження пересування трасою безпосередньо впливає на спроможність росіян підтримувати наступальні сили на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках у Запорізькій області.
Експерт наголосив, що ураження споруди є частиною системної стратегії з перешкоджання логістиці окупаційних військ на півдні України та в Криму. Розширення дальності ударів безпосередньо в Ростовській області стало логічним результатом розвитку українських безпілотників середньої дальності.
Атака на такі об'єкти змушує ворога витрачати час на ремонт або шукати рішення з понтонними переправами. Але саме час є критично важливим, коли потрібно призупинити пересування резервів чи озброєння ворога
Олександр Мусієнко про ураження мосту в Ростовській області: відео
Він також додав, що будь-які перебої в постачанні противника автоматично створюють нові тактичні можливості для українських оборонців.
Поки у ворога виникають перебої з логістичним забезпеченням і вони їдуть в об'їзд, Сили оборони можуть скористатися цими часовими проміжками на власну користь – перегрупувати сили або провести власні дії
Раніше українські військові уразили міст через річку Міус дронами FP-2. Після влучання супутникові знімки підтвердили, що рух переправою повністю зупинено.
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