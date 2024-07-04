Стало известно имя российского полковника, который приказал разрушить музей Сковороды на Харьковщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику, который издал приказ осуществить авиаудар по музею Григория Сковороды на Харьковщине. Произошло это в мае 2022 года.

Речь идет о командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа вооруженных сил России, полковнике Иване Панченко. Как выяснило следствие, он с начала полномасштабного вторжения участвует в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины.

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Панченко продолжает командовать ударами по Украине

Следователи установили, что для удара на 6 мая 2022 года по музею россияне применили истребитель Су-35С. Он выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35.

В результате атаки значительные повреждения получило здание музея и был тяжело ранен работник.

По имеющимся данным, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины,

– говорят в СБУ.

Там добавили, что заочно сообщили Панченко о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Сейчас СБУ проводит "комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского военного преступника".

"Этот музей является объектом исторического культурного наследия национального значения и имеет охранный номер. В этом доме жил и работал выдающийся украинский философ, поэт, педагог – Григорий Сковорода. Данный памятник культуры защищен нормами международного гуманитарного права – Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" от 14 мая 1954 года", – добавили в Офисе Генпрокурора.