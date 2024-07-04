Йдеться про командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу збройних сил Росії, полковника Івана Панченка. Як з'ясувало слідство, він з початку повномасштабного вторгнення бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти України.

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Панченко продовжує командувати ударами по Україні

Слідчі встановили, що для удару на 6 травня 2022 року по музею росіяни застосували винищувач Су-35С. Він випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

Унаслідок атаки значних ушкоджень зазнала будівля музею та було тяжко поранено працівника.

За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України,

– кажуть в СБУ.

Там додали, що заочно повідомили Панченку про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі СБУ проводить "комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця".

"Цей музей є об’єктом історичної культурної спадщини національного значення та має охоронний номер. У цьому будинку жив та працював видатний український філософ, поет, педагог – Григорій Сковорода. Дана пам’ятка культури захищена нормами міжнародного гуманітарного права – Гаазькою конвенцією "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту" від 14 травня 1954 року", – додали в Офісі Генпрокурора.