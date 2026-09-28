Враг ударил дроном по зданию НАН в Киеве: Зеленский отреагировал на обстрел

Российские войска в течение всего 28 сентября обстреливали Киев. Один из вражеских беспилотников поразил здание Национальной академии наук.

Там вспыхнул пожар. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об ударе по НАН?

Российский БПЛА совершил атаку на Шевченковский район Киева. Сообщалось о попадании в нежилое здание. Впоследствии стало известно, что целью россиян стало здание НАН – там вспыхнул пожар.

По данным председателя Шевченковской РГА Александра Сазановича, в результате удара по НАН травмированы и погибли. В КОВА уточняли, что жертвой атаки стала женщина.

Мэр города Виталий Кличко в 14:36 ​​уточнил, что пострадали три человека. На видео с места событий было видно, как люди пытались спастись из здания, в котором пылал огонь, через окна.

О циничной российской атаке высказался также Владимир Зеленский. Он отметил, что спасательная операция продолжается, чрезвычайники тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться в здании.

Обязательно будет на это ответ России,

– подчеркнул глава государства.

Президент опубликовал кадры с места удара по НАН в Киеве: смотрите видео

Зеленский упомянул также о других атаках, произошедших 28 сентября. Россияне били по заправкам, обстрелы подверглась и фармацевтическая компания. Известно также об атаке на бизнес-центр в Днепре. По последним данным, там погибли три человека, а количество пострадавших возросло до 15.

А в Харькове случился прилет по многоэтажке в Салтовском районе города. Число пострадавших возросло до 43 человек, среди них – 11 детей.