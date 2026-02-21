Военные США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

Военные США заявили об очередной успешной операции против наркоторговцев в Тихом океане. Американские силы нанесли удар по судну, которое использовали для транспортировки крупной партии запрещенных веществ.

Операция стала частью более широкой кампании Вашингтона по противодействию транснациональной наркоторговле. Об этом сообщает United States Southern Command.

Что известно об ударе по судну в Тихом океане?

Американские военные сообщили о ликвидации судна, которое, по их данным, было задействовано в перевозке наркотиков морскими маршрутами через Тихий океан.

Операцию провели в рамках международной миссии по борьбе с наркокартелями, активно использующих морские пути для доставки контрабанды в Северную Америку.

По официальной информации, военные зафиксировали подозрительную активность судна, после чего приняли решение о его обезвреживании. Сообщается, что на борту могла находиться значительная партия наркотических веществ, которые планировали доставить к побережью США или других стран региона.

В Пентагоне отметили, что операция была направлена исключительно против преступной деятельности и не представляла угрозы для гражданского судоходства. Военные также обнародовали видео момента удара, на котором видно уничтожение плавсредства в открытом море.

США ликвидировали корабль с наркотиками у Тихом океане. Смотрите видео: United States Southern Command

