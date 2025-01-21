Результаты удара по нефтебазе в Тульской области: что видно на спутниковых снимках

В ночь на 18 января ГУР вместе с другими частями Сил обороны Украины атаковали российскую нефтебазу "8 Марта". Она находится в Узловском районе Тульской области государства-агрессора.

Спутниковые снимки подтверждают ущерб, нанесенный комбинату Росрезерва украинскими БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода", которое опубликовало соответствующее видео.

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Что повредили украинские БпЛА

Спутниковый снимок, сделанный сегодня, 21 января, подтверждает, что в результате удара повреждена по меньшей мере одна емкость с горюче-смазочными материалами.

Об этом писал и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, инцидент произошел из-за падения обломков беспилотника, пострадавших нет.

Снимки из космоса подтверждают повреждения: смотреть видео

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил поражение федерального государственного учреждения "8 Марта" в Тульской области. Эта нефтебаза используется для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

Ранее 24 Канал показывал видео прилетов по российскому комбинату. Их активно распространяли россияне в соцсетях.