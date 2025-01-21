Супутникові знімки підтверджують збитки, завдані комбінату Росрезерву українськими БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода", яке опублікувало відповідне відео.

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Що пошкодили українські БпЛА

Супутниковий знімок, зроблений сьогодні, 21 січня, підтверджує, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше одну ємність з паливно-мастильними матеріалами.

Про це писав і губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв. За його словами, інцидент стався через падіння уламків безпілотника, постраждалих немає.

Знімки з космосу підтверджують пошкодження: дивитися відео

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження федеральної державної установи "8 Марта" у Тульській області. Ця нафтобаза використовується для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Раніше 24 Канал показував відео прильотів по російському комбінату. Їх активно поширювали росіяни в соцмережах.