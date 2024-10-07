После прилета в Феодосии повреждены 5 резервуаров с топливом

В ночь на 7 октября в Крыму раздавались сильные взрывы. Российские власти заявили о поражении нефтебазы в Феодосии.

Как сообщают местные телеграм-каналы, взрывы в Феодосии прогремели около 04:30. Впоследствии в сети начали появляться яркие кадры "хлопка". Пожар на нефтебазе можно было увидеть за 25 километров.

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Последствия удара по нефтебазе в Феодосии

По данным российских пабликов, нефтебазу атаковали две ракеты. После прилета поражено пять резервуаров с топливом. Два разрушены полностью, еще три повреждены и горят.

Из-за атаки ограничено движение поездов на участке Владиславовка – Феодосия.

В результате атаки пострадали три человека, есть госпитализированы.

Оккупационные власти отметили, что в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько. На месте работают оперативные службы.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что в Феодосии поражена не просто нефтебаза, а нефтетопливный порт, который имеет большое значение для поставки топлива в оккупированном Крыму. Андрей Коваленко, между прочим, поделился еще одним незабываемым видео объекта, охваченного огнем.

Как красиво пылает нефтетопливный порт: смотрите видео