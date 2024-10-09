Военный эксперт сказал, как удар по нефтебазе в Феодосии повлияет на бои на Юге

После атаки ВСУ в Феодосии загорелась нефтебаза, там вспыхнула еще одна цистерна. По предварительной информации, общая вместимость составляла 250 тысяч тонн.

Топливо с нефтебазы шло как для российских военных кораблей, так и для наземных сил. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, по приблизительным оценкам месячное потребление механизированной бригады составляет от 50 до 150 тонн.

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Как уничтожение базы скажется на фронте

Потребление 50 – 150 тонн в месяц касается спокойного режима, то есть без штурмов и очень активных боевых действий. К нефтебазе в Феодосии идет магистраль, помпы через нефтепровод, которые подают продукты к этой базе. Пожалуй, это самая сложная и наиболее технологическая часть, которая там есть.

Собственно емкости относительно простые. Восстановить их – это вопрос нескольких месяцев, так же как и магистраль. Это займет максимум полгода. Поэтому даже в пессимистическом для нас сценарии, именно столько база не будет работать.

Можно рассчитывать на такую довольно длительную задержку в боевых действиях на юге Украины. Это именно благодаря уничтожению этой базы,

– подытожил военный эксперт.

Напомним, что нефтяной морской терминал в Феодосии атаковали 7 октября. В результате атаки вспыхнули резервуары с топливом. По объемам перевалки нефтепродуктов именно этот терминал является крупнейшим в Крыму.