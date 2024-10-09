Пальне з нафтобази йшло як для російських військових кораблів, так і для наземних сил. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, за приблизними оцінками місячне споживання механізованої бригади становить від 50 до 150 тонн.

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Як знищення бази позначиться на фронті

Споживання 50 – 150 тонн на місяць стосується спокійного режиму, тобто без штурмів і дуже активних бойових дій. До нафтобази у Феодосії йде магістраль, помпи через нафтопровід, які подають продукти до цієї бази. Мабуть, це найскладніша та найбільш технологічна частина, яка там є.

Власне місткості відносно прості. Відновити їх – це питання декількох місяців, так само як і магістраль. Це займе максимум пів року. Тому навіть в песимістичному для нас сценарії, саме стільки база не працюватиме.

Можна розраховувати на таку доволі тривалу затримку у бойових діях на півдні України. Це саме завдяки знищенню цієї бази,

– підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що нафтовий морський термінал у Феодосії атакували 7 жовтня. Внаслідок атаки спалахнули резервуари з паливом. За обсягами перевалки нафтопродуктів саме цей термінал є найбільшим у Криму.