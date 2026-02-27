В Луганске "подкурили" нефтебазу: в сети появились яркие кадры

Ночью 27 февраля в Луганске прогремела серия взрывов, после чего начался пожар. Произошел прилет по важному для россиян объекту.

Кадры из сети свидетельствуют о том, что в оккупированном городе загорелась нефтебаза.

Что известно об атаке на нефтебазу в Луганске?

Удар по нефтебазе подтверждают и OSINT-аналитики. По их данным, горит резервуар.

В Луганске – попадание на нефтебазе / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Как красиво горит-полыхает нефтебаза в Луганске: смотрите видео

В оккупированном Луганске пылает нефтебаза / Фото соцсети

Напомним, что нефтебаза в Луганске несколько раз находилась под атакой.

Так, 22 февраля там занялись горюче-смазочные материалы. Местные видели яркую вспышку и большой столб дыма.

К слову, в сети пишут, что ночью 27 февраля были прилеты по местной подстанции "Черкасская" в населенном пункте Лозовской, что под Алчевском.

Также этой ночью не спал российский Белгород. Там прозвучала серия взрывов в районе подстанции. По городу ударили ракетами HIMARS. Часть города осталась без света.

Что известно о последних ударах Украины по России?