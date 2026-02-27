Укр Рус
27 февраля, 08:12
2

В Луганске "подкурили" нефтебазу: в сети появились яркие кадры

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Луганске ночью 27 февраля произошла серия взрывов, после которых загорелась нефтебаза.
  • OSINT-аналитики подтверждают, что в результате атаки горит резервуар на нефтебазе.

Ночью 27 февраля в Луганске прогремела серия взрывов, после чего начался пожар. Произошел прилет по важному для россиян объекту.

Кадры из сети свидетельствуют о том, что в оккупированном городе загорелась нефтебаза.

Что известно об атаке на нефтебазу в Луганске?

Удар по нефтебазе подтверждают и OSINT-аналитики. По их данным, горит резервуар.

В Луганске – попадание на нефтебазе / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Как красиво горит-полыхает нефтебаза в Луганске: смотрите видео

Местный подтверждает очередной удар по нефтебазе: смотрите видео

В Луганске произошел прилет по нефтебазе: смотрите видео

В оккупированном Луганске пылает нефтебаза / Фото соцсети

Напомним, что нефтебаза в Луганске несколько раз находилась под атакой.

Так, 22 февраля там занялись горюче-смазочные материалы. Местные видели яркую вспышку и большой столб дыма.

К слову, в сети пишут, что ночью 27 февраля были прилеты по местной подстанции "Черкасская" в населенном пункте Лозовской, что под Алчевском.

Также этой ночью не спал российский Белгород. Там прозвучала серия взрывов в районе подстанции. По городу ударили ракетами HIMARS. Часть города осталась без света.

Что известно о последних ударах Украины по России?

  • В ночь на 25 февраля промышленное предприятие ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России подверглось атаке беспилотников. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие. Известно, что "Дорогобуж" принадлежит к группе "Акрон" и является одним из крупнейших производителей химической продукции в регионе.
  • В ночь на 23 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане, вызвав масштабный пожар. Станция является ключевым узлом транспортировки российской нефти, принимая нефть из Западной Сибири и Поволжья для экспорта.
  • В ночь на 12 февраля украинские ракеты FP-5 "Фламинго" атаковали арсенал ГРАУ в Котлубане, в Волгоградской области. В результате атаки уничтожен огромный бункер площадью 3 600 квадратных метров снаружи.