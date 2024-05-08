Момент прилета по нефтебазе в Луганске попал на видео: что известно о последствиях атаки

Поздно вечером 7 мая Луганск принимал пылкие приветы. Под удар попала нефтебаза, которая горела до утра. 24 Канал собрал информацию о последствиях атаки по Луганску.

На момент удара было немного данных. Известно, что попали в нефтебазу в черте города. Что интересно, в тот же вечер над Таганрогом слышали дроны и ракеты.

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Что известно о последствиях атаки по Луганску

Гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что по городу был нанесен удар. И заявил: возможно, были использованы ракеты ATACMS.

Момент прилета по нефтебазе в Луганске: смотрите видео

По словам Пасечника, в результате удара по Луганску ранены пять человек, у всех пострадавших – минно-взрывные травмы. После атаки загорелся газопровод высокого давления, поэтому оккупанты задействовали все луганские подразделения МЧС. Они должны были не допустить распространения огня.

И, судя по утренним видео, оккупантам не удалось остановить огонь. По состоянию на десять часов 8 мая нефтебаза в Луганске продолжала гореть.

Нефтебаза в Луганске продолжает гореть на следующий день: смотрите видео

Глава Луганской ОГА Артем Лысогор потроллил захватчиков, написав "Пылало вечером – догорает утром". Он констатировал, что луганские спасатели не смогли справиться с последствиями возгорания.

Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена – оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ. Для нас главное – это результат,

– подчеркнул он.

Пожар на нефтебазе в Луганске: смотрите видео (Внимание: нецензурная лексика!)

Глава военной администрации убежден: врагу придется прокладывать новую логистическую цепочку и хранить топливо еще дальше от линии фронта. Ведь восстанавливать такие объекты никто не будет – и оккупанты это знают. А вот заправлять российскую военную технику им станет гораздо сложнее.

Детали об атаке по Таганрогу

Этот российский город в Ростовской области на Азовском море также оказался под ударом. Его жители жаловались, что массово слышали стрельбу в разных районах. Пропагандистские паблики написали, что подписчики "поделились звуками беспилотника".

Так что, звуки стрельбы означали, что российская ПВО пыталась сбить дроны. БПЛА были в разных районах – их слышали на Мариупольском шоссе, в Военном городке, в районах Русского поля, Бериева и Тагмет. Последние две локации очень интересны – речь про авиастроительное предприятие Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева и район Таганрогского металлургического завода.

Впоследствии оккупанты сообщили, что к дронам присоединились и ракеты. Правда, не смогли толком сказать, это были С-200 или все же ATACMS. К сожалению, пока нет подробных данных, были ли поражены вражеские объекты.