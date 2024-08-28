Пораженная нефтебаза в Ростовской области до сих пор пылает: появились новые кадры и спутниковые фото

В Ростовской области России продолжает пылать нефтебаза "Атлас". Судя по кадрам, обнародованным в сети, огонь не собирается утихать.

Российские СМИ пишут, что шлейф дыма от пожара растянулся минимум на 30 километров.

Смотрите также В Ростове сильный пожар возле портовой зоны

Как пылает нефтебаза в Ростовской области

Местные жители "слили" последствия пожара в сеть. Видно, что россияне пока не могут его потушить.

Как горит нефтебаза "Атлас" в Ростовской области: смотрите видео

На спутниковых фото, которые опубликовало "Радио Свобода", видно, что горят 2 резервуара с топливом, еще некоторые имеют следы повреждений. Известно, что всего на нефтебазе есть по меньшей мере 30 цистерн.

Фото пожара со спутника:

Напомним, что это пылает нефтебаза ФГКУ "Атлас". По данным источников 24 Канала в разведке, это совместная работа ГУР и ССО. Эта нефтебаза является частью российского ВПК и обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

Объект атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства в ночь на 28 августа. Однако местные власти сообщили о пожаре только через 4 часа.

К слову, также в Ростовской области уже более 10 дней не прекращается пожар на другой нефтебазе в Пролетарске.