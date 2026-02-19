"Дали прикурить": дроны ударили по нефтебазе военного назначения на Псковщине

Ночь на 19 февраля была неспокойной для Ленинградской и Псковской области России. Туда пожаловали дроны, из-за чего на Псковщине вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

О поражении активно писали в телеграмм-каналах. В частности, информацию подтвердило и интернет-издание Astra, которое позиционирует себя как независимое.

Интересно В Донецкой области украинские защитники уничтожили российскую систему ПВО: кадры яркого попадания

Что известно о попадании по нефтебазе?

Пожар на Великолукской нефтебазе после атаки беспилотников в Псковская область подтвержден благодаря анализу видеоматериалов очевидцев. Сообщается, что над резервуарами на объекте была установлена защитная сетка. В то же время, по словам свидетелей, несколько дронов смогли ее преодолеть, что привело к масштабному возгоранию.

Момент попадания попал на видео. Обратите внимание! Кадры содержат нецензурную лексику 18+

Эта нефтебаза принадлежит компании "Псковнефтепродукт". На предприятии хранятся нефтепродукты, в частности дизельное топливо, бензин и другие виды топлива, для дальнейшей поставки на автозаправочные станции, предприятиям и транспортным компаниям.

К тому же предприятие уже было под атакой в апреле 2024 года.

Пожар на нефтебазе на Псковщине: смотрите видео с телеграмм-канала supernova+

Добрые БпЛА к тому же впервые за долгое время атаковали и территорию Ленинградской области. Так, в Киришском районе российские силы ПВО якобы уничтожили несколько беспилотников. Как сообщают местные жители, сначала был слышен характерный звук полета дронов, а затем – несколько мощных взрывов около двух часов ночи.

Очевидцы также отмечают, что в небе наблюдались яркие вспышки. По предварительным данным, озвученным губернатором Александр Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.

Где еще в России фиксировали взрывы и пожары в последнее время?