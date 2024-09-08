Россия ударила по гостинице в Николаевке в Донецкой области: под завалами ищут людей

Россия нанесла циничный удар по городу Николаевка Донецкой области. Целью оккупантов стал отель "Заря".

По информации от заместителя начальника Николаевской МВА Владимира Проскунина, под завалами есть люди. Сейчас продолжаются поисковые работы.

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Что известно об ударе по Николаевке

Проскунин рассказал, что Россия ударила по Николаевке 7 сентября в 21:50. Под ударом оказался отель "Заря".

По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов отеля "Заря", который был разрушен в результате обстрела в 21.50. Под завалами находятся два человека,

– сообщил глава МВА.

По предварительной информации, российские войска атаковали город тремя КАБами. Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что в соседних зданиях выбило окна. В результате возгорания травы начался пожар.

Последствия удара по Николаевке / Фото "Радио Свобода"

Напомним, что несколько дней назад россияне ударили по гостиничному комплексу в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 2 человека, еще 6 – пострадали.