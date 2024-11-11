Несколько квартир полностью уничтожены огнем: кадры с места попадания в Николаеве
Россия атакует мирные украинские города, которые никогда не представлявшие для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Николаев.
Россия ударила по Николаеву, там выгорело несколько квартир. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио свободу".
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Город пострадал в результате удара
В Николаеве поврежден дом. Там было попадание в пятый этаж ночью. Журналисты показали, как выглядит место событий.
Там отметили, что несколько квартир полностью уничтожены огнем, в других – выбиты окна. Также выгорело несколько автомобилей. На кадрах видно, что последствия атаки довольно существенные.
В результате удара по Николаеву погибли 5 человек. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Последствия удара по Николаеву: смотрите видео
Россия также нанесла три удара по Запорожью. Россия постоянно атакует мирные украинские города, а целями агрессорки часто становятся именно гражданские объекты.