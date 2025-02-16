Так не делают те, кто готовится к переговорам, – Зеленский об ударах по Николаеву и ЧАЭС

Владимр Зеленский прокомментировал циничные российские удары по Николаеву и ЧАЭС. По словам президента Украины, так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства в его телеграм-канале. Отмечается, что Украина и в дальнейшем будет работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов.

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Зеленский высказался о недавних вражеских ударах

Владимир Зеленский заявил, что в результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре в Николаеве более ста тысяч жителей остались без отопления. Сейчас ремонтные бригады активно работают, чтобы вернуть городу теплоснабжение.

По словам президента, обычный украинский город и обычная гражданская инфраструктура не имеют никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте. Все это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против украинцев и против жизни в Украине.

И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам,

– написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо дожимать Россию к миру и не позволить стране-агрессору затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной.

Президент Украины также вспомнил недавний удар "Шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС. По его словам, эта и все другие подобные российские атаки должны приводить к сильной реакции, сильному взаимодействию всех партнеров и к совместной работе ради принуждения России к миру.

Напомним, удар российского беспилотника по укрытию ЧАЭС 14 февраля не вызвал выбросов радиоактивных веществ. Однако ситуация может измениться, если враг осуществит повторные атаки.