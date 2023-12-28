Как повлияет удар по "Новочеркасску" на действия россиян в Черном море: прогноз разведки Эстонии

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму в ночь на 26 декабря украинские Силы обороны нанесли удар по "Новочеркасску". В разведцентре Сил обороны Эстонии спрогнозировали, какое влияние окажет удар украинских войск по большому десантному кораблю государства-агрессорки.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг считает, что для Украины одним из самых больших достижений этого года стало вытеснение Черноморского флота России в восточную часть Черного моря и Азовского моря. Об этом он заявил вчера, 27 декабря.

Смотрите также Мог перевозить взрывоопасный груз: для чего Россия использовала ПДК "Новочеркасск"

Атака на "Новочеркасск" усилит давление на Россию

Кивисельг отметил, что за последние полторы недели на фронте никаких существенных изменений не было.

Он заявил, что Россия продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, "пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели".

Так, в ночь на 26 декабря ВСУ атаковали в порту Феодосии российское судно "Новочеркасск", на котором, вероятно, находились боеприпасы и беспилотники. Кивисельг подчеркнул, что украинская сторона и раньше проводила успешные атаки в Крыму.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии отметил, что, очевидно, такая атака требует очень хорошего планирования, понимания того, где находятся средства ПВО России.

Безусловно, эта атака вновь усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения подальше от Крымского полуострова. Они также не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их приемной способности, работающих быстро,

– объяснил Кивисельг.

По словам Кивисельга, теперь Россия вынуждена перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийск, который расположен на территории России, а не на оккупированных территориях.

Удар по "Новочеркасску": последние новости