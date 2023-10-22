Самому младшему – 21 год: "Новая почта" назвала имена погибших в результате удара под Харьковом

Вечером 21 октября россияне обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области, в результате чего погибли 6 человек. В "Новой почте" назвали имена погибших.

В результате ракетного удара по терминалу в селе Коротыч на Харьковщине погибли шесть работников "Новой почты".

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Самому старшему – 31 год

"Новая почта" обнародовала список имен погибших работников терминала:

Александр Темников, 31 год;

Дмитрий Герасичкин, 30 лет;

Артём Акопов, 21 год;

Александр Бижанов, 22 года;

Владислав Панков, 28 лет;

Алексей Ермола, 23 года.

Шесть работников "Новой почты" погибли от ракетного удара / Фото Елена Плахова

Имена жертв ракетного удара назвала директор по управлению репутацией и маркетингом почтового сервиса Елена Плахова.

Сегодня мой день на 90% состоял из работы. И на 10% из слез. Я старалась, диссоциировалась, замораживала эмоции. Но это слишком тяжело. Это почти невозможно. У меня нет ненависти. Есть цель – уничтожение врага, убившего моих коллег,

– написала женщина.

Удар по терминалу "Новой почты": что известно