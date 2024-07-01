Останки тела искали между посылок: ужасные последствия удара по терминалу "Новой почты" в Харькове

Россия цинично атаковала очередной гражданский объект в Харькове. Речь идет о терминале "Новой почты", на который сбросили авиабомбу ФАБ-500. Это второй случай удара по Харькову именно этим смертоносным оружием.

Среди пострадавших в результате авиаудара был младенец. К счастью, его уже готовят к выписке. Подробнее о последствиях ужасной атаку России рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Детали об ударе по терминалу "Новой почты"

Вечером 30 июня россияне попали ФАБом возле сортировочного терминала "Новой Почты". Все работники были в бомбоубежище, поэтому не пострадали. Однако пострадавшие есть среди населения, а также водители грузовиков. В тяжелом состоянии находится один человек.

Тысячи посылок в результате авиаудара были уничтожены. Экспертам пришлось разбирать сгоревший груз, чтобы найти фрагменты тела погибшего водителя и откопать остатки снаряда, который оккупанты выпустили из самолета. Россияне второй раз ударили по Харькову таким мощным боеприпасом ФАБ-500.

3 производственные помещения и 12 автомобилей, которые были возле терминала "Новой почты", повреждены. Кроме того, от авиаудара пострадало медучреждение, расположенное неподалеку.

Мы уже, к сожалению, ждем пятницы-субботы-воскресенья, потому что знаем, что в эти дни враг наносит удары. На этот раз ударили по "Новой почте" – полностью гражданский объект,

– отметил Владимир Тимошко, руководитель полиции Харьковщины.

Стоит добавить, что вчера правоохранители разыскивали двух людей, которые могут быть пропавшими без вести из-за авиаудара. Пока нет официальной информации о подтверждении или опровержении этого факта.