Работники были в бомбоубежище, пострадали водители и гражданские, – "Новая почта" об ударе по Харькову
Источник:"Новая почта"
Днем 30 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Харькову. Враг сбросил боеприпас почти на центр города, ударив по терминалу "Новой почты".
В компании прокомментировали очередную российскую атаку и отметили, что сотрудники отделения не пострадали. Однако среди раненых – водители и гражданские лица.
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"Новая почта" прокомментировали атаку
На официальной странице "Новая почта" сообщила, что российская управляемая авиабомба попала в территорию возле сортировочного терминала. Во время воздушной тревоги работники буди в бомбоубежище и не пострадали.
Однако ранения получили водители грузовиков и гражданские лица. Известно об 1 погибшем. Ранее в сети сообщали, что жертвой стал 40-летний мужчина.
В компании добавили, что после вражеского удара до сих пор горят 7 грузовых автомобилей. Сам терминал "Новой почты" – поврежден.
На месте работают подразделения ГСЧС. Ожидаем дополнительной информации,
– добавили в "Новой почте".
Что известно об обстреле Харькова
- Около 16:30 в Харькове раздались мощные взрывы. Местные власти впоследствии сообщили, что российские военные нанесли авиаудар почти по центру города.
- Под ударом оказалось отделение "Новой почты", а также автопарк. Журналисты Общественного также сообщали, что на месте атаки вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил около 200 квадратных метров.
- В результате российского авиаудара пострадали 10 человек, среди которых – 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски 7 человек, которые были на месте удара.