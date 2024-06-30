Работники были в бомбоубежище, пострадали водители и гражданские, – "Новая почта" об ударе по Харькову

Днем 30 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Харькову. Враг сбросил боеприпас почти на центр города, ударив по терминалу "Новой почты".

В компании прокомментировали очередную российскую атаку и отметили, что сотрудники отделения не пострадали. Однако среди раненых – водители и гражданские лица.

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"Новая почта" прокомментировали атаку

На официальной странице "Новая почта" сообщила, что российская управляемая авиабомба попала в территорию возле сортировочного терминала. Во время воздушной тревоги работники буди в бомбоубежище и не пострадали.

Однако ранения получили водители грузовиков и гражданские лица. Известно об 1 погибшем. Ранее в сети сообщали, что жертвой стал 40-летний мужчина.

В компании добавили, что после вражеского удара до сих пор горят 7 грузовых автомобилей. Сам терминал "Новой почты" – поврежден.

На месте работают подразделения ГСЧС. Ожидаем дополнительной информации,

– добавили в "Новой почте".

Что известно об обстреле Харькова