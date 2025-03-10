Удар по Новокуйбышевскому НПЗ: в ЦПД указали на его важность для врага

В России выдалась очередная неспокойная ночь. Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Руководитель ЦПД рассказал о роли этого предприятия для России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграмме.

Смотрите также Еще 1190 ликвидированных оккупантов и немало уничтоженной техники: потери россиян на 10 марта

НПЗ имеет стратегическое значение

По словам Коваленко, мощность Новокуйбышевского НПЗ достигает 8,8 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из десяти крупнейших в России.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники,

– пояснил он.

Руководитель ЦПД добавил, что для армии России этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.

В России и ранее заявляли об атаке на нефтеперерабатывающую промышленность – 9 марта дроны впервые добрались до республики Чувашии. БпЛА попал в нефтебазу в Чебоксарах, на месте работают экстренные службы.

Нефтеперерабатывающая промышленность время от времени оказывается под ударом дронов.