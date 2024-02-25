После ударов дронов СБУ по НПЗ, пришла очередь российской металлургии, – эксперт

После ряда удачных атак по российским НПЗ, СБУ атаковала один из крупнейших металлургических комбинатов России в Липецке. На этот раз спецоперацию Служба провела совместно с ГУР.

Дроны спецслужбы уже принесли многомиллионные убытки бюджету агрессора и количество ударов нарастает. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Эксперт объяснил важность ударов по комбинатам России

После мощных взрывов на комбинате начался масштабный пожар: беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время,

– подчеркивает эксперт.

Загородний акцентирует, что Новолипецкий металлургический комбинат – ключевой завод российской металлургии.

"Здесь не только изготавливалась пятая часть всей российской стали, но и вся российская электротехническая динамна сталь, которая нужна для изготовления двигателей, аккумуляторов и тому подобное. Остановка завода нанесет большой вред всем цепям производства россиян. Кроме того, комбинат – законная цель для атаки. Его продукция также идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников", – сообщает политолог.

Эксперт считает, что в дате прилета по комбинату есть символизм.

Два года назад в ночь на 24 февраля прилеты российских ракет были по Украине. Теперь прилетает по Липецку, где изготавливают железо для этих ракет. Но, уверен, россиянам не надо думать, что прилеты будут только в "скрепные" даты. Уже следует привыкать к "праздникам" от СБУ в ежедневном режиме,

– резюмирует Загородний.

Напомним ранее стало известно, что атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР