Украинские военные нанесли удар по гигантскому нефтеперерабатывающему комплексу "Газпрома" в Башкортостане

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины провели успешную атаку на российский нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават". Стратегический объект расположен в Республике Башкортостан на расстоянии около 1300 километров от украинской границы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о поражении комплекса?

Удар по предприятию в городе Салават стал очередным шагом в системном уничтожении российской военно-промышленной инфраструктуры. На данный момент известно, что после атаки на территории комплекса зафиксировано возгорание, масштабы которого уточняются.

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" входит в перечень крупнейших нефтеперерабатывающих и химических предприятий на территории России. Его производственные мощности позволяют перерабатывать до 10 миллионов тонн углеводородного сырья в течение года.

Предприятие специализируется на выпуске широкого спектра продукции, в том числе автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута и битума. Кроме того, завод производит полиэтилен, различные полимеры и другие нефтепродукты. Вся эта номенклатура активно используется для нужд российской оккупационной армии.

Украинские защитники продолжают планомерную работу по уничтожению ключевых целей противника в глубоком тылу. Силы обороны Украины методично снижают способность врага вести активные боевые действия. Главная цель таких операций заключается в разрушении логистики и затруднении снабжения российских военных группировок.

Напомним, утром 13 августа беспилотники атаковали сразу два важных объекта в Башкортостане. Под ударом оказались, в частности, большой логистический комплекс Wildberries в Чишминском районе. После вспыхнули пожары, поднялись клубы дыма. Российские власти заявили о сбитии беспилотников, однако подтвердили возгорание в промышленной зоне Салавата и на логистическом объекте в Чишминском районе. По последним данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.

В ночь на 13 августа беспокойно было также и в оккупированном Крыму и на других временно захваченных территориях. В Севастополе после атаки беспилотников возникли перебои с электроснабжением, а в Мариуполе сообщали о взрывах, пожаре и возможном поражении электроподстанции. Работу российской ПВО фиксировали в Воронежской, Ростовской, Калужской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае, в частности в районе Сочи.