Ни одна установка не уцелела: появились впечатляющие спутниковые снимки НПЗ в Сизране после атаки

12 июля Силы обороны атаковали дронами НПЗ "Сизранский" в Самарской области России. Спутниковые снимки подтверждают значительные разрушения на территории завода.

Спутниковые снимки НПЗ в Сизране опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Каковы последствия атаки на Сизранский НПЗ?

На Сизранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-5. На ней возникло несколько очагов пожара.

Установка АВТ-5 на Сизранском НПЗ, 12 июля 2026 года / Фото Exilenova+

Также в результате ударов сгорели технические эстакады, а установка АВТ-6 получила серьезные повреждения.

Установки АВТ-5 и АВТ-6 на Сизранском НПЗ 12 июля 2026 года / Фото Exilenova+

Именно АВТ-5 и АВТ-6 являются основными установками завода: они перерабатывают нефть и разделяют ее на бензин, керосин и дизельное топливо. Вместе эти установки обеспечивают всю производственную мощность предприятия. Установка АВТ-5 обеспечивает переработку 2,6 миллиона тонн сырья в год, а более мощная АВТ-6 способна перерабатывать до 6 миллионов тонн.

Напомним, что НПЗ "Сизранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил России.

К слову, 9 июля украинские дроны провели атаку на нефтебазу в Твери. Тогда местные власти заявили о пожаре лишь в одном резервуаре. Однако спутниковые снимки от 11 июля показали, что в результате удара были уничтожены три резервуара с топливом. Нефтебаза "Тверьнефтепродукт" обеспечивает топливом сеть из более чем 50 АЗС в регионе. Еще до атаки на этих заправках действовали ограничения на продажу топлива и наблюдались длинные очереди.