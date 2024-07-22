Дважды за ночь дроны поразили НПЗ в Туапсе: там возник пожар

В ночь на 22 июля Россия подверглась массированной атаке дронов. Именно минобороны страны-агрессора признало, что несколько областей находились под ударами 75 беспилотников. В частности, в очередной раз был поражен НПЗ в Туапсе.

Российские власти не в состоянии скрыть успешные последствия "хлопка" в Краснодарском крае. Сетью тем временем распространяются видео, на которых пламя облизывает "многострадальный" нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Смотрите также Под ударом мог быть аэродром оккупантов: Морозовск также подвергся атаке дронов

Двойной удар

Ночью местные жители Туапсе слышали до 5 громких взрывов в районе нефтебазы. Позже местные власти сообщили о якобы сбитии 8 дронов над регионом. Также они добавили, что обошлось без повреждений и пострадавших.

Впрочем, утро оказалось в городе не менее ярким. Тогда прозвучала вторая серия взрывов. На этот раз российские СМИ распространили информацию о падении обломков БПЛА на территорию НПЗ, в результате чего возник пожар.

Так называемое МЧС России признало, что в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура нефтебазы. Пламя охватило площадь в 50 квадратных метров. К тушению привлечены 31 единица техники и почти сотня чрезвычайников.

Момент прилета по НПЗ в Туапсе: смотрите видео

К слову, НПЗ в Туапсе не впервые звстречается с "хлопком". По данным Reuters, после одного из таких "свиданий" нефтеперерабатывающий завод прекращал свою работу.

Напомним, что в ночь на 22 июля дроны поразили Морозовск в Ростовской области, где расположен аэродром, на котором оккупанты держат свои "сушки".