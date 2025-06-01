Удар по историческому центру Одессы: фото, от которых стынет кровь

Ночью 17 июня оккупанты атаковали украинские города, в частности под ударом была Одесса. Городской голова поделился кадрами российского обстрела.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Россияне атаковали Одессу

Оккупанты ударили по Одессе на рассвете, под прицелом врага была гражданская инфраструктура. Известно о 17 пострадавших, среди которых – беременная женщина и 17-летняя девочка.

Труханов отметил, что враг ударил по историческому центру города. Он поделился соответствующими фото.

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Специалисты оценят степень разрушений. Некоторые из соседей останется, чтобы спасать то, что еще можно восстановить. Другие вынуждены будут уйти,

– рассказал мэр.

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Мэр призвал тех, кто нуждается в отселении, обращаться в оперативный штаб или районную администрацию для оформления компенсации на аренду жилья.

По состоянию на 08:33 известно, что тяжело раненых нет. "А город, как всегда, сделает все возможное, чтобы жизнь здесь не исчезла, чтобы во дворах снова звучал детский смех, а соседи спорили из-за того, чей кот утром прыгнул на чужой подоконник", – сказал Труханов.