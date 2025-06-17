Про це пише 24 Канал із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

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Росіяни атакували Одесу

Окупанти вдарили по Одесі на світанку, під прицілом ворога була цивільна інфраструктура. Відомо про 17 постраждалих, серед яких – вагітна жінка та 17-річна дівчинка.

Труханов зазначив, що ворог ударив по історичному центру міста. Він поділився відповідними фото.

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Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти,

– розповів мер.

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Міський голова закликав тих, хто потребує відселення, звертатися до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла.

Станом на 08:33 відомо, що важко поранених немає. "А місто, як завжди, зробить усе можливе, аби життя тут не зникло, щоб у подвір’ях знову лунав дитячий сміх, а сусіди сперечалися через те, чий кіт зранку стрибнув на чуже підвіконня", – сказав Труханов.