Было 3 взрыва, – журналистка рассказала о ситуации на месте смертельного удара в Одессе

Россияне утром 18 ноября цинично ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Ракеты направили в жилую застройку, в результате чего погибли 8 человек, почти 20 ранены.

Журналистка из Одессы Ольга Баклаженко рассказала 24 Каналу, что пока всю информацию нельзя обнародовать, потому что на месте работают соответствующие службы. К сожалению, данные о жертвах являются предварительными и могут измениться.

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Умышленный террористический удар

В результате обстрела 18 человек ранены, среди них ребенок. На месте продолжаются работы. Взрывы были очень громкие, они напугали всех горожан.

Стоит заметить, что Одесса сейчас живет практически без связи и света. К этому еще добавляются ракетные удары. Ситуация в городе чрезвычайно напряженная.

Мы слышали 3 взрыва. Я не могу точно сказать, куда все они прилетели. Пока военные не предоставили информацию о том, какими ракетами был нанесен удар. Но однозначно враг попал в жилой квартал Одессы,

– рассказала Ольга Баклаженко.

Она добавила, что в этом районе очень много пятиэтажек, многоэтажек. Там нет административных зданий. Поэтому никак иначе, чем террористическим преступлением, этот удар не назовешь. Сейчас известно о попадании в многоэтажку, но информация будет уточняться.

Напомним, тревога в городе прозвучала в 11:13. Горожан предупредили об угрозе обстрела баллистикой. Первые взрывы прозвучали около 12 часов.

Впоследствии стало известно о попадании в жилой район и о многочисленных жертвах среди гражданских лиц. Тела людей лежали прямо на улице.