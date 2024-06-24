Россияне утром обстреляли Одессу: первые фото с места прилета в городе

Российская армия утром 24 июня обстреляла Одессу. Вследствие этого было зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру города.

В сети уже появились первые фото после российской атаки Одессы. В полиции также рассказали детали последствий обстрела украинского города.

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Как выглядит место прилета в Одессе после российской атаки

В патрульной полиции Одесской области отметили, что на месте событий сейчас работают подразделения правоохранителей и спасателей. Полицейские также показали как выглядит место, куда попали оккупанты.

Первые фото с места прилета в Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области

Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта,

– сказали правоохранители.

В патрульной полиции также отметили, что на месте продолжается ликвидация пожара.

Что известно об утренней атаке Одессы