Последствия плохие, – Братчук рассказал, куда била Россия по Одессе
- Россия атаковала Одессу значительным количеством беспилотников. Известно о 2 погибших.
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал о последствиях российской атаки по Одессе.
Россия ударила значительным количеством "Шахедов" по Одессе в ночь на 28 марта. Атака ишла в три волны. Уже известно о 2 погибших.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что "шахедов" было действительно много. Враг также использовал дроны-обманки, чтобы истощить противовоздушную оборону.
Читайте также Одессу массированно атаковали "Шахеды": в городе есть разрушения, поврежден роддом
Что известно об атаке по Одессе 28 марта?
По словам Братчука, российские беспилотники заходили с разных сторон по Одессе. По ним работали и различные средства ПВО, и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики. Сбить удалось значительное количество, но, к сожалению, есть и плохие последствия. Сейчас известно о 2 погибших. Также 11 человек получили ранения.
Били и по жилым домам. Знаем о женщине, которая умерла от ранений. Затем под завалами нашли мужчину. Повреждено более 10 автомобилей, две пятиэтажки, 10 многоэтажек. Также повреждены учебные заведения,
– рассказал Братчук.
Известно, что враг ударил по роддому. На тот момент там находилось 33 пациента. К счастью, их удалось своевременно эвакуировать. Также россияне ударили и по припортовой инфраструктуре.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне запустили более 60 ударных беспилотников по Одессе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.
Под утро российские захватчики совершили третью волну налета. Силы противовоздушной обороны успешно отразили эту атаку.
Удар по Одессе: детали
- Россия ударила по Одессе в ночь на 28 марта. В результате атаки пострадали жилые дома, роддом, предприятия, а также – портовая и критическая инфраструктура. Спасатели уже работают на месте событий.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что каждый такой удар демонстрирует, что Россия не собирается завершать войну. Международным партнерам нельзя ослаблять давление против страны-агрессора.
- В результате атаки местный роддом вынужден временно приостановить плановую госпитализацию. Беспилотник влетел в крышу здания. На момент атаки в роддоме находилось 19 новорожденных. Они не пострадали.