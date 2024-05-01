В Одессе российский обстрел повредил представительство омбудсмена по правам человека
Источник:Дмитрий Лубинец
Во время российского обстрела Одессы 29 апреля было повреждено Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
К счастью, на момент удара по Одессе в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил ранений.
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Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нам нужно время. Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела,
– написал омбудсмен.
Оккупанты не прекращают атаки
Лубинец отметил, что это уже четвертое Представительство, которое подверглось разрушениям от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне.
Российская агрессия продолжает воевать с гражданским населением, поэтому мир должен помогать нам в борьбе с циничным врагом!
– в очередной раз подчеркнул он.
Омбудсмен показал последствия ракетной атаки / Фото: Дмитрий Лубинец
Российский удар по Одессе: коротко
- Вечером, 29 апреля, Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами, под ударом оказалась Одесса. В Офисе генпрокурора подтвердили, что по городу ударили баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это оружие предназначено для массового уничтожения гражданского населения.
- В результате атаки по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета (МГУ). В образовательном учреждении подтвердили информацию и выразили соболезнования родным и близким очередной жертвы вражеской агрессии.
- Известно о 6 погибших в результате удара. В медучреждениях также продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 3 – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.
- Отдельно в соцсетях распространяют сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов. Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра.