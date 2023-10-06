Повреждена припортовая инфраструктура: последствия вражеской атаки по Одесщине

6 октября 2023, 10:00
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Прокуратура Одесской области

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате удара есть разрушение, однако никто не пострадал.

Россия ночью против 6 октября нанесла очередного удара по припортовой инфраструктуре Одещины. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения правил и обычаев войны.

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Повреждены зернохранилища

В результате атаки повреждены зернохранилища, административные здания. Кроме этого, сгорело 9 грузовиков.

Осмотр места событий продолжается, устанавливается полный объем разрушений и повреждений.


В результате атаки выгорело 9 грузовиков / Фото прокуратуры Одесской области

Очередное преступление России документируют прокуроры.

Пожарные ликвидировали пожар

Из-за российских обстрелов загорелся пожар. Пожарные быстро выполнили свою работу и ликвидировали ее. 


Спасатели потушили пожар в Одессе / Фото ГСЧС

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе

  • Ночью против 6 октября враг нанес очередной удар по Одесской области. Сообщалось, что тревога продолжалась более трех с половиной часов. Из-за российских обстрелов свою работу приостановил паромный контрольный пункт "Орловка", что на границе с Румынией пограничники работают над стабилизацией ситуации.
  • Позже стало известно, что россияне выпустили по Украине 33 "Шахеда". Большинство целей нашим защитникам удалось сбить. Речь идет о 25 сбитиях воздушных целей, в том числе в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей. Для того чтобы отразить атаку, работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

Автор: Вікторія Кульженко