В сети появилось жуткое видео удара по жилому дому в Одессе

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности выпустила цели по Одессе. В результате вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме, зафиксированном камерой наблюдения.

Ночь против 29 декабря была неспокойной. Враг бил по нашему государству почти всем возможным оружием, запустив 110 целей. Хотя большинство из них сбила противовоздушная оборона, однако без разрушений и огня, к сожалению, не обошлось.

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Момент удара по многоэтажке в Одессе

Анонимные местные телеграм-каналы Одессы опубликовали видео, на котором виден момент удара российской цели по многоэтажному дому, к тому же большому ЖК.

Обстрел одесского жилищного комплекса: смотрите видео с телеграм-каналов

Помощь потерявшим жилье

По состоянию на 12:00, 29 декабря было известно о трех погибших в Одесской области. Об этом сообщал глава ОВА Олег Кипер. В то же время 22 человека были ранены, среди них двое детей – 6 и 8 лет – а также беременная женщина. В тяжелом состоянии и 26-летняя девушка. Врачи делают все возможное.

В городском совете Одессы информируют, что в Хаджибейском районе работает оперативный штаб для жителей поврежденных домов по следующим адресам:

улица Средняя, 24;

улица Картамышевская, 14;

Кроме того, по адресу улица Зеленая, 44 сразу возле храма развернут районный оперативный штаб. Он будет работать в ближайшие дни с 9:00 до 16:00.

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Соответствующие службы на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.

В то же время, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую райадминистрацию.