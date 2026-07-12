Ночью россияне массированно атаковали Одесскую область: пострадал жилой сектор
В ночь на воскресенье, 12 июля, российские войска провели массированную атаку на Одесскую область с помощью беспилотников. Под вражеский удар попали объекты инфраструктуры и жилой сектор.
Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Каковы последствия ночной атаки?
В Одесском районе в результате ночной российской атаки были повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.
Также, по данным ОГА, пострадал жилой сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.
К счастью, этой ночью обошлось без пострадавших и погибших. В настоящее время на местах вражеской атаки продолжаются работы по устранению последствий.
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Напомним, в течение ночи в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских БПЛА в направлении региона.
Накануне вечером российские войска также провели атаку на Одесскую область ракетами. Перед этим ВВС предупредили о движении вражеской цели из акватории Черного моря в направлении Одессы или Черноморска. Около 22:50 в Одессе раздались взрывы.