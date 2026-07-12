Ночью россияне массированно атаковали Одесскую область: пострадал жилой сектор

В ночь на воскресенье, 12 июля, российские войска провели массированную атаку на Одесскую область с помощью беспилотников. Под вражеский удар попали объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Каковы последствия ночной атаки?

В Одесском районе в результате ночной российской атаки были повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.

Также, по данным ОГА, пострадал жилой сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

К счастью, этой ночью обошлось без пострадавших и погибших. В настоящее время на местах вражеской атаки продолжаются работы по устранению последствий.

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Напомним, в течение ночи в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских БПЛА в направлении региона.

Накануне вечером российские войска также провели атаку на Одесскую область ракетами. Перед этим ВВС предупредили о движении вражеской цели из акватории Черного моря в направлении Одессы или Черноморска. Около 22:50 в Одессе раздались взрывы.