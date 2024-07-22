Враг нанес ракетный удар по Одесской области: частично разрушены предприятие, склады, авто
Источник:Одесская ОВА
Российская армия не прекращает атаковать украинские города. Днем 22 июля враг нанес ракетный удар по Одесской области.
Под прицелом оккупантов снова оказались гражданские объекты. В местной ОВА рассказали, каковы масштабы разрушений.
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Россия атаковала Одесскую область
Днем в понедельник, 22 июля, враг нанес ракетный удар по Одесской области.
Олег Кипер, глава местной ОВА, рассказал о последствиях атаки российского войска.
В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили,
– сообщил чиновник.
К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм.
Последствия ракетного удара по Одесской области 22 июля / Фото Одесской ОВА
Враг нанес ракетный удар по Одесской области / Фото местной ОВА
Российские оккупанты атаковали ракетой Одесскую область 22 июля / Фото местной ОВА