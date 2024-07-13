"Никогда не прощу Россию за это": история четырехмесячного пациента "Охматдета"

В понедельник, 8 июля, 4-месячному Тимофею должны были делать перевязку после сложной операции на голове в "Охматдете". Однако именно в тот день Россия нанесла коварный удар по детской больнице.

Когда начались обстрелы, мама Наталья держала Тимофея на руках. В то же время дедушка мальчика Геннадий находился в селе Глеваха, что под Киевом, читал новости о взрывах. В то утро в столице пострадали три больницы, жилые дома, завод и бизнес-центр. Погибло более 30 человек.

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"Мой внук – там"

Больше всего на свете я хотел услышать ее голос, хотел услышать, что с ними все в порядке, что они живы, но связи не было. Мое сердце куда-то делось, я не мог дышать. Мой внук, так много детей там – я как представил все это,

– вспоминает дедушка мальчика, который сразу начал звонить Наталье.

Он знал, какими страшными могут быть последствия обстрелов больницы, поскольку был участником АТО в течение 2014 – 2015 годов, поэтому сразу отправился в "Охматдет". Геннадий еще не очень ориентировался в городе, потому что только недавно они с женой выехали из оккупации из Запорожской области, где пережили много издевательств.

"Как же колотилось мое сердце. Связи с Натальей так и не было. Пока я ехал, я думал, что триста раз умру", – рассказывает Геннадий. На Контрактовой площади он вышел из метро и все еще пытался вызвать такси.

Попытки Геннадия добраться до "Охматдета" увидела Анна, которая проходила рядом. Она показала мужчине, где останавливается маршрутка, и поехала вместе с ним. По ее словам, когда-то в "Охматдете" ей спасли и поэтому она должна ехать туда, чтобы помочь.

То, что я увидел, когда подошел к больнице, я не забуду никогда – столбы дыма, разбросанные обломки, кирпич, дерево, оборудование, разбитое до основания здание больницы и большой муравейник людей. Я не знал, живы мои родные, или нет. Я умолял меня пропустить. Полиция сказала, что пока не закончится тревога, не могут. Я ждал. Успел дать интервью журналистам, где сказал, что я этого никогда не прощу России,

– говорит мужчина.

Что известно о мальчике

Диагноз Тимофея – краниостеноз, скафоцефалия. Это раннее закрытие черепных швов, что приводит к деформации черепа и повышению внутричерепного давления. Если вовремя не вмешаться, могут произойти необратимые изменения в развитии ребенка.

Врачи отмечали, что срочно нужна операция, ведь могут быть очень тяжелые неврологические отклонения. Поэтому, в конце июня 2024 года Тимофей и его мама оказались в "Охматдете". Уже 1 июля мальчику сделали операцию на черепе.

Мальчик вместе с мамой лежали в отделении детской нейрохирургии, а 8 июля малыш должен был пройти очередной осмотр. Однако уже вскоре затряслась вся больница, исчез свет. Поэтому Наталья схватила сына и побежала в укрытие. По ее словам, в бомбоубежище уже было много детей. Совсем маленьких. Кто-то с капельницами, кто-то с перевязками.

Там она с сыном провела более двух часов. В воздухе был запах дыма. Операционный блок, где еще несколько недель назад Тимофею сделали операцию, посекло обломками. Полностью разрушен корпус токсикологии, где детям проводили диализ.

Я до сих пор не верю, что такое могло произойти. Это же детская больница. Такие маленькие дети. Было очень страшно. Все это время Тимофей был у меня на руках. Он бедняжка устал и уснул,

– вспоминает женщина.

После осмотра медиков Тимофей с мамой начали выбираться из охваченного дымом Охматдета. Наталья смогла дозвониться свекру. Они договорились встретиться перед больницей. Там в то время работали сотни людей, разбирали завалы.

"Как же я его целовал, когда увидел, как я плакал. Я нес своего внучка на руках и все давали мне дорогу. Спасатели, полицейские, люди, все расступились. Я осторожно ступал по разбросанным обломкам кирпича", – рассказывает Геннадий.

Уже через мгновение к дедушке мальчика подошел мужчина, которого звали Василий, и спросил, нужна ли им помощь. Он рассказал, что приехал в Охматдет, как услышал об обстреле. Он отвез Геннадия с внуком и невесткой в Глеваху.

Я предлагал ему деньги. Он не взял. Записал его номер в телефоне – "Василий друг". Как же я ему благодарен. Как я благодарен всем людям, которые были там и помогали,

– говорит Геннадий.