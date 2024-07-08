Под завалами "Охматдета" в Киеве могут быть дети, – Кличко

Российская армия 8 июля ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По предварительным данным, под завалами могут еще находиться люди, в том числе и дети.

Об этом Виталий Кличко рассказал в комментарии журналистам телеканала "Киев". Мэр города отметил, что на местах попадания в "Охматдет" работают все необходимые службы, передает 24 Канал.

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Под завалами в "Охматдете" могут находиться дети

Виталий Кличко рассказал, что атаку, которую совершил враг 8 июля одной из самых массовых атак для Киева.

По разным районам уже более 20 человек обратились за помощью. Они госпитализированы,

– подчеркнул мэр города.

Он также отметил, что работы на местах попадания продолжаются. И сейчас все службы находятся на месте, разбираем завалы.

"Молимся, чтобы количество погибших и раненых было небольшим. Сейчас рано говорить о точном количестве (погибших – 24 Канал), но уже до 10 человек есть. И мы не исключаем, что большое количество людей может находиться под завалами (больницы "Охматдет" – 24 Канал), в том числе и дети", – отметил городской голова столицы.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона рассказывал, что в подвале "Охматдета" от российских ракет могли прятаться медперсонал и маленькие пациенты.

"Ждем сейчас тяжелую инженерную технику: после разборов завалов вручную будет поднимать соответствующие плиты для того, чтобы также посмотреть и максимально все сделать, чтобы спасти людей", – сказал Клименко.

Стоит отметить, что в "Охматдете" после российской атаки начали эвакуацию пациентов в различные коммунальные предприятия столицы. Сейчас этот процесс происходит успешно, и уже госпитализированы 5 человек.

Кроме того, в больницу приходят неравнодушные киевляне и волонтеры, которые помогают разбирать завалы на месте и деблокировать пострадавших из разрушенного здания.