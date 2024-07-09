Перешли все границы: у Путина снова цинично соврали по удару по "Охматдету"

Вчера, 8 июля, россияне коварно ударили по детской больнице "Охматдет", что в Шевченковском районе столицы. Сегодня российские пропагандисты возмутили новыми заявлениями об этом военном преступлении оккупационной армии.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Очередные циничные оправдания этого преступления против гражданского населения прозвучали со стороны любимца российского диктатора – Дмитрия Пескова, а также Марии Захаровой.

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Песков солгал об ударе по "Охматдету"

Российские пропагандисты уже цинично утверждали, что "не целились" намеренно по больнице "Охматдет" в Киеве и якобы в этой атаке "виновата сама Украина". Подобные утверждения поддержал и лакей Путина Дмитрий Песков и призвал ориентироваться на официальные сообщения вражеского оборонного ведомства.

Россия в ходе спецоперации в Украине не наносит ударов по гражданским объектам,

– солгал он.

В стороне не осталась и пропагандистка Мария Захарова. Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора спустилась до абсурда и обвинила во всем "режим Зеленского", который якобы пытается использовать трагедию для пропаганды. По ее словам, это подтверждает его "бесчеловечную сущность".

Россиянка врет, что якобы уже подтверждено, что в строение на территории детской больницы "Охматдет" якобы попала одна из ракет ЗРК NASAMS. На этом Захарова не остановилась, ведь, как говорит пропагандистка, рядом якобы был завод "Артем", а неподалеку расположены здания Минобороны Украины и склады ВСУ.

Понятно, никто не сказал и о том, что б***еровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом",

– заявила она.

Впрочем, каждое вышеупомянутое слово российских пропагандистов это не более чем бессмысленные оправдания военного преступления и циничная ложь. Уже доказано, что именно российская ракета Х-101 нанесла удар по больнице "Охматдет".

К тому же СМИ со ссылкой на правоохранителей утверждают, что враг программировал цель именно на медицинское учреждение и понимал последствия своих действий. Это медицинское учреждение даже не является военным госпиталем – это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 тысяч детей в год.

В то же время оккупанты признают, что если бы по больнице был нанесен целенаправленный ракетный удар, повреждения "были бы значительно сильнее", что совершенно не беспокоит пропагандистов.