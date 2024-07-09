Кто стоит за циничным ударом по "Охматдету": список российских преступников

Россия массированно атаковала Украину 8 июля. Появились имена российских преступников, которые причастны к обстрелу крупнейшей детской поликлиники Украины.

Россия 8 июля ударила по “Охматдету”. Наши коллеги – OSINT-расследователи из агентства Molfar провели исследование и обнародовали имена тех, кто, вероятно, причастен к обстрелу больницы.

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Кто причастен к удару

К обстрелу детской поликлиники причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил (речь идет о воинской части 33310, аэродром базирования "Шайковка").

Могли быть пилотами:

Григорьев Денис Анатольевич (07.06.1982, VK (del), OK (del), TGid: 1796695844, +79105463586, kazahshaik@mail.ru) – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Адрес: Калужская область, Кировский район, село Шайковка, дом 5, квартира 28.

Семья:

Григорьева (Клюшина) Наталья Сергеевна (VK (del), grigoriva.n@mail.ru, +79108640508, TGid: 1473804111) – жена, имеют общих детей: Ивана и Полину;

Григорьева Людмила – мать; 28 июня 2022 года, через день после теракта в Кременчуге, репостнула пост про "смертоносный самолет" ТУ-22м3. С такого самолета были нанесены ракетные удары по ТЦ "Амстор";

Клюшина Галина (06.03.1959, OK) – теща;

Григорьев Иван Денисович (24.04.2006, +79108640508, паспорт: 291997968) – сын.

Известны также и другие имена.

Назыров Динар Дамирович (03.07.1985, VK, OK, +79105150721, +79208986513, +79290328026, dinarkysok@list.ru, nazdin@list.ru, ИНН: 164507461173, паспорт: 2911488385) – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

По состоянию на 2023 год владеет черным Mitsubishi Lancer 2.0 (гос. номер: М380ТА40, VIN: JМВSNСS9А5U001477). Адрес: Калужская область, Кировский район, село Шайковка, дом 18, квартира 16.

Семья:

Назирова (Сергунова) Алла Игоревна (Inst, VK, OK (вероятный), bellaxxxxx@mail.ru, nazdin@list.ru, +79105132934) – жена, имеют общего ребенка;

Сергунов Павел Евгеньевич (26.04.1998, VK, sergunov2014@outlook.com, +79105188105) – вероятно, родственник жены.

Это еще не конец списка.

Габитов Денис Астахович (14.09.1982, +79105448753, masik_gabitova@mail.ru, паспорт: 7503417297, водительское удостоверение: 400559162) – капитан, летчик авиационной эскадрильи 52 полка 22 дивизии. Адрес: Калужская область Шайковка, дом 11 квартира 34, а также Калужская область, Шайковка, дом 3 квартира 49. Владеет автомобилем Nissan X-Trail (номер: М627СР40, vin: Z8NTBNT31DS081352).

Негатив:

в 2012 году нарушил правила перевозки людей: перевозил ребенка без детского кресла;

в 2014 году получил штраф 500 рублей от ГИБДД.

Семья:

Имеет жену – Габитову Марию Владимировну (26.11.1984, +79105929450, masik_gabitova@mail.ru, паспорт: 7504421419).

Рыков Валерий Григорьевич (16.07.1962, TG id: 5958774578, +79109107322, ИНН: 402302296729, СНИЛС: 13528641461, паспорт: 2906184593) – по состоянию на 2016 год был командиром борта ТУ-22М3 RF-94142. По состоянию на 2020 год, имел долг в размере 500 рублей. По состоянию на 2019 год владел Volkswagen Touareg 2012 (номера: Н747МР40, VIN: XW8ZZZZ7PZDG002687). Адрес: Калужская область, Кировский район, село Шайковка, дом 9, квартира 7.

Семья:

Рыков Александр Валерьевич (01.11.1985, OK, +79105061571, паспорт 2905 116628) – сын.

Известен адрес: Калужская область, село Шайковка, дом 9, квартира 7, фактически проживает: городе Рязань, улица Белякова, дом 2а, квартира 91.

Рыкова Юлия Викторовна (16.01.1985, VK, ylukashkina@yandex.ru, +79156201919, паспорт 6118 096725) – жена сына.

Причастны также и другие.

Скворцов Алексей Геннадьевич (31.07.1986, VK, +79109161077, lehaskvor@yandex.ru, паспорт: 2919930711, ИНН: 531002903570, СНИЛС: 53100290357) – майор 52-го авиаполка. В июне 2020 года представлял аэродром Шайковка во время парада Победы. Владеет Hyundai Santa Fe (номер: Р154ЕТ40, vin: XWES281DDL0003383). Проживает по адресу: Воронеж, Старых Большевиков 54А.

Негатив:

В марте 2021 года, был командиром Ту-22М3, единственным из четырех пилотов, кто выжил в результате чрезвычайного происшествия на аэродроме Шайковка. Во время плановой подготовки к полету бомбардировщика Ту-22М3 еще на земле сработала система катапультирования самолета. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов, трое членов экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью.

Согласно посту на форуме, также есть версия о конфликте между Скворцовым и другими пилотами, после которого Скворцов катапультировал других.

Задолженность по кредиту: вероятно, в 2014 году имел задолженность по кредиту в размере 70 тысяч рублей.

Семья:

Скворцова Лидия (11.01.1992, VK1, VK2, OK) – жена, имеют 3 общих детей.

Также разоблачить удалось других российских военных.

Васин Александр Александрович (04.09.1994, VK, +79082331171, +779189905994, natoptush@yandex.ru, lenucik.88@mail.ru, ИНН: 524708337823, паспорт: 0315089332) – пилот, командир экипажа Ту-22М3. Согласно видео, вероятно, один из летчиков, которые били по ТЦ Амстор в Кременчуге в 2022.

Важно! Удалось рассекретить также имена многих других российских военных. Ознакомиться со списком можно по ссылке

Семья:

Васина (Кучина) Ульяна (19.03.1995, VK, OK, +79105414952, +79063653340, kuchina.ulyana@mail.ru) – жена;

Васин Александр (10.06.1968, OK – отец;

Васина Валерия Александровна (12.09.2019) – дочь.

На этом список не заканчивается.

Самойлов Андрей Юрьевич (10.05.1972, OK (del), +79190344867, element-5.rus@mail.ru, ИНН: 402301806423, паспорт: 2917801970) – временный командир воинской части 33310, полковник, командир экипажа Ту-22М3. Вероятно, в 2019 году находился в Шайковке во время юбилея полка, в звании подполковника.

Имеет жену Самойлову Татьяну (VK).

Щербинин Александр Анатольевич (16.02.1972, VK (del), tsherbon@yandex.ru, +78453757644, +79172102945, +76102676366, ИНН: 019889986908, паспорт: 6102676366) – командир 52-го бомбардировочного полка, полковник. Владеет Toyota Camry (номер: Н548МУ51, vin: XW7BF4FK20S141012).

Имеет дочь – Щербинину Марину.

Крыласов Евгений Игоревич (14.08.1990, VK, +79105278430, +79105076221, you.without@inbox.ru, паспорт: 2810054030, ИНН: 695007865246), – командир подразделения, родом из Твери, также из семьи военного.

Имеет семью: Крыласов Игорь (29.05.1964, VK) – отец; Крыласова (Григорьева) Оксана (VK1, VK2 (del), oksana1731990@rambler.ru) – жена; Григорьева Елена (VK) – теща, работает в больнице.

Малик Эдуард Эдуардович (01.04.1995, VK, OK, daadaad-55@mail.ru, +79171949489, паспорт: 4615987913) – помощник командира самолета, старший лейтенант, сын военного летчика.

Имеет жену и малолетнего сына, которые также живут в Шайковке, на военном городке авиабазы.

Голодов Артем Юрьевич (20.04.1990, VK, TGid: 476854253, +79105278366, golodov.1990@mail.ru, tema-krasnodar@mail.ru, паспорт: 0310532390) – в 2016 старший лейтенант.

Хоменко Константин (VK, konstantin.homenko@yandex.ru, +79106078998, navigator03-08@yandex.ru) – по состоянию на 2016 – капитан.

Последний имеет жену и двух братьев: Хоменко Ольга (20.08, VK, +79525923020, olga4181@mail.ru); Хоменко Степан (VK, +79090772430, khomenich@mail.ru); Хоменко Михаил (12.02.1983, VK, mimik@land.ru, +37126779774).

Панькин Дмитрий Сергеевич (03.01.1987, VK, OK, +79106079011, forio1@rambler.ru, d.pankin2016@yandex.ru, СНИЛС: 16157578893, ИНН:402315267595, паспорт: 2914673795) – летчик 3 класса из Шайковки.

Родом из города Коломна Московской области, учился в Филиале военного учебно-научного центра военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина”.

Имеет жену и 3 детей.

Быков Михаил Вячеславович (03.09.1976, VK, OK, misanya76@yandex.ru, +79116113061, +79105199733, паспорт: 4901225605, ИНН: 531500748590) – военный летчик 1-го класса. По состоянию на 2019 год был капитаном.

Быкова Светлана (Inst, VK, OK, +79116026727, +79807138522) – жена, имеют общих сына и дочь.

Кулик Владимир Александрович (12.03.1989, +79108640554, kulya707@bk.ru, kulik@yandex.ru, +79507215744, паспорт: 7508413312, ИНН: 753100100020) – старший лейтенант по состоянию на 2016 год.

Вероятная жена – Киржацкая Ольга Вячеславовна (22.02.1991, sweet_4444@mail.ru)