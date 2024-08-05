На восстановление "Охматдета" собрали более миллиарда гривен без помощи иностранных партнеров, – Ляшко

Глава Минздрава после скандала с восстановлением детской больницы "Охматдет" рассказал сколько денег на это собрали. Министр заверил, что более миллиарда гривен для больницы собрала Украина.

Брифинг глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко 2 августа провел из-за того, что конкурс на ремонт "Охматдета" выиграла компания без техники и с завышенными ценами. Министр пообещал отменить тендер и провести его снова, пишет 24 Канал.

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Что рассказал Ляшко о собранных на восстановление больницы деньгах

Виктор Ляшко заявил, что на восстановление детской больницы "Охматдет", по которой ударили российские оккупанты, собрали "значительную сумму". В частности, благотворители собрали более миллиарда гривен. Это без денег от иностранных правительств.

Министр здравоохранения рассказал, что на восстановление "Охматдета" собрали:

312 миллионов гривен – на благотворительный счет "Охматдета";

378 миллионов гривен – на счет благотворительного фонда "Охматдет";

320 миллионов гривен – через платформу UNITED24;

100 миллионов гривен – выделило правительство выделило из резервного фонда.

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Кроме того, ️11,2 миллиона долларов выделил фонд Говарда Баффета, однако эти деньги они потратят на оборудование, которое привезут в Украину сами.

Еще ️1 миллион долларов прислало правительство Литвы, ️10 миллионов евро – пообещало перевести правительство Германии.