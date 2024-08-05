Брифінг глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко 2 серпня провів через те, що конкурс на ремонт "Охматдиту" виграла компанія без техніки та із завищеними цінами. Міністр пообіцяв скасувати тендер та провести його знову, пише 24 Канал.

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Що розповів Ляшко про зібрані на відбудову лікарні гроші

Віктор Ляшко заявив, що на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", по якій вдарили російські окупанти, зібрали "значну суму". Зокрема, благодійники зібрали понад мільярд гривень. Це без грошей від іноземних урядів.

Міністр охорони здоров'я розповів, що на відбудову "Охматдиту" зібрали:

312 мільйонів гривень – на благодійний рахунок "Охматдиту";

378 мільйонів гривень – на рахунок благодійного фонду "Охматдит";

320 мільйонів гривень – через платформу UNITED24;

100 мільйонів гривень – виділив уряд виділив із резервного фонду.

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Окрім того, 11,2 мільйона доларів виділив фонд Говарда Баффета, проте ці гроші вони витратять на обладнання, яке привезуть в Україну самі.

Ще ️1 мільйон доларів надіслав уряд Литви, ️10 мільйонів євро – пообіцяв перевести уряд Німеччини.