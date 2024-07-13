МАГАТЭ прямо обвинило Россию в ударе по "Охматдету"

Совет управляющих МАГАТЭ осудил Россию за военный удар по Охматдету в Киеве. Организация одобрила соответствующую резолюцию на экстренном закрытом заседании, которое состоялось 12 июля по просьбе Украины.

Обычно МАГАТЭ придерживается "нейтральности", однако на этот раз организация указала на виновного.

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МАГАТЭ осудило Россию за удар по больнице

В тексте резолюции сказано, что Совет решительно осуждает срыв технической помощи МАГАТЭ Украине, вызванный недавним военным ударом России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как МАГАТЭ связано с "Охматдет" В больнице размещено 27 источников ионизирующего излучения. "Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках Программы технического сотрудничества в важных проектах по нескольким направлениям, такими как радиационная онкология, ядерная медицина и диагностическая радиология.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил организации за реакцию.

Спасибо Совету управляющих МАГАТЭ за решительную реакцию на откровенно террористические действия нашего врага. Страна-террорист показывает всему миру, что способна с легкостью направлять свое оружие даже не просто против гражданского населения, а против тяжелобольных детей. Весь мир это видит. Кроме того, такая дерзкая атака, которая была сделана на больницу "Охматдет", является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая основу международной ядерной безопасности и защищенности,

– заявил Герман Галущенко.

В письме Совет МАГАТЭ также поддержал продолжение усилий по техническому сотрудничеству с Украиной, включая предоставление дальнейшей помощи "Охматдету" и другим подобным учреждениям, чтобы обеспечить непрерывность предоставления медицинских услуг и усилить меры радиационной безопасности и защиты.

Кроме того, призвала страны-участницы к политической и финансовой поддержке Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования, связанного с ядерной безопасностью и защитой.