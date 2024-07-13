Зазвичай МАГАТЕ дотримується "нейтральності", однак цього разу організація вказала на винного.

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МАГАТЕ засудило Росію за удар по лікарні

У тексті резолюції сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім військовим ударом Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Як МАГАТЕ пов'язане з "Охматдитом" У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання. "Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проєктах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина та діагностична радіологія.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував організації за реакцію.

Дякую Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна-терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямовувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важкохворих дітей. Увесь світ це бачить. Крім того, така зухвала атака, яку було зроблено на лікарню "Охматдит", є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності,

– заявив Герман Галущенко.

У листі Рада МАГАТЕ також підтримала продовження зусиль з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.