Он без аппарата не может жить, – мама рассказала о своем пострадавшем в "Охматдете" сыне
Источник:"Радио Свобода"
Россия утром 8 июля ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Мама одного из мальчиков рассказала об атаке по заведению.
Анастасия Доля – переселенка из Херсонской области. Она вместе с сыном и дочерью как раз находилась в больнице во время обстрела.
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Мальчик не может жить без аппарата
Анастасия рассказала, что ее сын недавно перенес 2 операции. Последние 9 дней он был в коме.
Он без аппарата не может жить,
– говорит мама пострадавшего мальчика.
В палате, где лежал мальчик, повыбивало все окна, кроме того, что было рядом с его кроватью.
Анастасия также добавила, что врач, который оперировал ее сына, также получил ранения: у него серьезно ранена голова, и неизвестно, сможет ли он выжить.
Еще одна женщина, Светлана Кравченко, рассказала, как спасала своего двухмесячного сына: она накрыла малыша тканью, чтобы защитить его от обломков и пыли в воздухе.
Это было страшно. Я не могла дышать. Я пыталась накрыть его этой тканью, чтобы он мог дышать,
– дрожащим голосом рассказала 33-летняя женщина изданию Reuters.
Ее автомобиль был припаркован вблизи разрушенного здания. Его полностью забросало обломками. Муж Светланы Владимир добавил, что его семьи уже бы не было, если бы они были в машине.
"Дрожащие матери крепко сжимали младенцев, а старшие дети, некоторые из них без сопровождения, сидели, где могли, шатаясь от шока от взрыва", – добавили в Reuters.
Сейчас на месте трагедии продолжаются спасательные работы. Завалы помогают разбирать медперсонал больницы, полицейские, работники ГСЧС, Нацгвардия и простые киевляне.
На данный момент известно о двух погибших в результате удара. Обе жертвы российской атаки – взрослые.