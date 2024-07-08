Он без аппарата не может жить, – мама рассказала о своем пострадавшем в "Охматдете" сыне

Россия утром 8 июля ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Мама одного из мальчиков рассказала об атаке по заведению.

Анастасия Доля – переселенка из Херсонской области. Она вместе с сыном и дочерью как раз находилась в больнице во время обстрела.

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Мальчик не может жить без аппарата

Анастасия рассказала, что ее сын недавно перенес 2 операции. Последние 9 дней он был в коме.

Он без аппарата не может жить,

– говорит мама пострадавшего мальчика.

В палате, где лежал мальчик, повыбивало все окна, кроме того, что было рядом с его кроватью.

Анастасия также добавила, что врач, который оперировал ее сына, также получил ранения: у него серьезно ранена голова, и неизвестно, сможет ли он выжить.

Еще одна женщина, Светлана Кравченко, рассказала, как спасала своего двухмесячного сына: она накрыла малыша тканью, чтобы защитить его от обломков и пыли в воздухе.

Это было страшно. Я не могла дышать. Я пыталась накрыть его этой тканью, чтобы он мог дышать,

– дрожащим голосом рассказала 33-летняя женщина изданию Reuters.

Ее автомобиль был припаркован вблизи разрушенного здания. Его полностью забросало обломками. Муж Светланы Владимир добавил, что его семьи уже бы не было, если бы они были в машине.

"Дрожащие матери крепко сжимали младенцев, а старшие дети, некоторые из них без сопровождения, сидели, где могли, шатаясь от шока от взрыва", – добавили в Reuters.

Сейчас на месте трагедии продолжаются спасательные работы. Завалы помогают разбирать медперсонал больницы, полицейские, работники ГСЧС, Нацгвардия и простые киевляне.

На данный момент известно о двух погибших в результате удара. Обе жертвы российской атаки – взрослые.