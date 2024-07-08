Анастасія Доля – переселенка з Херсонщини. Вона разом із сином та донькою якраз перебувала у лікарні під час обстрілу.

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Хлопчик не може жити без апарату

Анастасія розповіла, що її син нещодавно переніс 2 операції. Останні 9 днів він був у комі.

Він без апарату не може жити,

– каже мама постраждалого хлопчика.

У палаті, де лежав хлопчик, повибивало усі вікна, окрім того, що було поруч з його ліжком.

Анастасія також додала, що лікар, який оперував її сина, також отримав поранення: у нього серйозно поранена голова, і невідомо, чи він зможе вижити.

Ще одна жінка, Світлана Кравченко, розповіла, як рятувала свого двомісячного сина: вона накрила малюка тканиною, щоб захистити його від уламків і пилу в повітрі.

Це було страшно. Я не могла дихати. Я намагалася накрити його цією тканиною, щоб він міг дихати,

– тремтячим голосом розповіла 33-річна жінка виданню "Reuters".

Її автомобіль був припаркований поблизу зруйнованої будівлі. Його повністю закидало уламками. Чоловік Світлани Володимир додав, що його сім'ї уже б не було, якби вони були в машині.

"Тремтячі матері міцно стискали немовлят, а старші діти, деякі з них без супроводу, сиділи, де могли, хитаючись від шоку від вибуху", – додали у Reuters.

Наразі на місці трагедії тривають рятувальні роботи. Завали допомагають розбирати медперсонал лікарні, поліцейські, працівники ДСНС, Нацгвардія та прості кияни.

На цей момент відомо про двох загиблих унаслідок удару. Обоє жертв російської атаки – дорослі.