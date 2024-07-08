Когда приехали, видели раненых, которые были еще живы, – "Госпитальеры" об ударе по "Охматдету"

Россия нанесла ракетный удар по помещению детской больницы "Охматдет". Враг атаковал корпус с тяжелобольными детьми, которые находились на диализе.

Представители волонтерского медицинского батальона парамедиков "Госпитальеры" рассказали, что они прибыли на место атаки еще тогда, когда там были только медики, пишет 24 Канал со ссылкой на канал "КИЕВ24".

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Что рассказали "Госпитальеры" об атаке по "Охматдету"

Парамедик с позывным "Бас" рассказал, что на момент атаки он был дома и планировал ехать в медицинское учреждение, однако они всегда реагируют на такие вызовы. Поэтому в "Охматдет" прибыл быстро, когда на месте удара были медики, позже приехали спасатели, патрульные и другие службы.

"Бас" ответил на вопрос журналистки, что они видели в первые минуты после атаки, как только приехали.

Мы видели убитых, которых эвакуировали. Мы видели погибших, которые были еще живыми...(Говорится о раненых, которые, к сожалению, умерли – 24 Канал). Нет слов, я не могу описать сейчас,

– сказал парамедик.

"Бас" объяснил, что они ждут раненых, которых, вероятно, найдут под завалами.

"Госпитальеры" рассказали о первых минутах после атаки по "Охматдету"

Спасатели сообщили в 13:35 8 июля, что на территории больницы продолжаются поисково-спасательные работы.

"Сейчас известно о 2 погибших и 2 пострадавших. Под завалами, возможно, находятся люди", – уточнили в ГСЧС.